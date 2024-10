Taranto, Campbell: “Dobbiamo pensare come un club di Serie A. Il bonifico? Arriverà oggi”

Chiarezza, a metà. Mister Campbell si presenta alla stampa tarantina, nella conferenza tenutasi a Palazzo di Città. Diversi i temi toccati dal rappresentante del fondo Apex Global Capital, che tuttavia non ha sciolto completamente i dubbi emersi nelle scorse ore sul gruppo statunitense, glissando in alcune circostanze nelle quali il discorso si è incagliato sulla tanto famigerata “non disclosure agreement” (patto di riservatezza, ndr). L’immediato futuro, i programmi a lungo termine, il bonifico relativo agli stipendi e ancora altro nelle parole di Mark Colin Campbell.

“Devo ringraziare la famiglia Giove per il benvenuto. Sono stato qui sei, sette volte ed ho avuto sempre un trattamento ottimo. Noi non siamo i proprietari della squadra ma siamo i custodi del club, non è un progetto che dura cinque minuti ma ben diciotto mesi, lavoreremo assieme per fare il meglio possibile.

C’è tutta una squadra che mi seguirà nei prossimi giorni.

La società sa che ci sono delle instabilità finanziare al momento, in questo processo vogliamo garantire trasparenza e solidità al gruppo Taranto. Di cosa si occupa il nostro gruppo? Essenzialmente investiamo nei club di calcio, la Apex Global Capital riceve proposte ogni settimana su una media di 15 club, abbiamo scelto il Taranto perché ha bisogno di attenzione, viene da una situazione non facile. Il lavoro che intendiamo fare è quello di risollevare il club, anche e soprattutto in vista della creazione del nuovo stadio che sarà certamente un’opportunità. Cambi all’interno dei vertici societari? Si, ce ne saranno, la criticità maggiore in questo momento è quella di garantire gli stipendi ai calciatori.

Ovviamente immetteremo immediatamente del denaro nelle casse della società. I tifosi? Ne ho sentito parlare, credo sia un valore aggiunto.

Il closing? La procedura si definirà in un paio di settimane, al termine la famiglia Giove resterà in società detenendo una quota che oscilla tra l’uno ed il due percento. Dobbiamo pensare in grande. Noi dobbiamo agire e pensare come un club di Serie A per arrivarci. Dobbiamo avere un grande piano Lavorare insieme col mio team e coi tifosi per riprendere il rispetto che ci meritiamo. E questo parte da adesso.

Il bonifico? Non eravamo a conoscenza della possibile penalizzazione. Ovviamente c’erano e ci sono dei tempi tecnici. Il bonifico è stato fatto domenica ed arriverà oggi (later today, ndr). Non Siamo qui per fare politica, prendiamo le distanze da qualsiasi tipo di affiliazione politica, non abbiamo altri interessi al di fuori del calcio, siamo qui solo per il Taranto Calcio (It’s only about Taranto Football Club, ndr)”.

Nessuna risposta invece è stata fornita in merito ad una domanda posta, relativamente all’inchiesta del Corriere della Sera, relativa alla reale solvibilità del Gruppo.

