Martina-Brindisi: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Per la gara tra Martina e Brindisi, valida per l’ottava giornata del Girone H della Serie D, in programma alle 15.00 di mercoledì 23 ottobre allo stadio Tursi di Martina Franca, è stato disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Brindisi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author