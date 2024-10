Taranto, Campbell: “18 mesi senza stadio, ma progetto va oltre”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Mark Campbell ha sottolineato anche la questione legata allo Iacovone chiarendo che “ci aspettano 18 mesi senza stadio, il che significa che il club non potrà contare sui ricavi derivanti dal pubblico. Per affrontare questa situazione, verrà sviluppato un progetto specifico. Tuttavia, il mandato e il piano della dirigenza non si limitano a questi 18 mesi”. Inoltre, ha precisato di essere pienamente consapevole della penalizzazione, smentendo così le traduzioni errate che indicavano il contrario.

