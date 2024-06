Taranto, Medimex 2024: boom di biglietti venduti all’estero

Un successo internazionale per il Medimex 2024, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, che si terrà dal 19 al 23 giugno a Taranto.

Il ricco programma comprende concerti, panel, la mostra di Bob Gruen su John Lennon, presentazioni, workshop, attività di networking, talk e appuntamenti dedicati alla storica rivalità tra grandi artisti.

Tra i momenti più attesi, il live del gruppo britannico The Smile il 22 giugno (prima data in Italia), seguito il 23 giugno dai Pulp (unica data italiana) e dai The Jesus and Mary Chain (unica data nel Sud Italia).

Il programma è stato svelato durante una conferenza stampa a Taranto alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, e del coordinatore artistico di Medimex/Puglia Sounds Cesare Veronico.

”Ogni anno registriamo una buona vendita di biglietti all’estero, ma quest’anno, grazie all’unica data italiana dei Pulp, abbiamo superato il record di paesi coinvolti. Sono stati acquistati abbonamenti e biglietti in 29 paesi, dagli Stati Uniti alla Russia, con la quasi totalità dei paesi europei, un dato che mette Taranto al centro del mondo come mai prima d’ora”, ha dichiarato Veronico.

Veronico ha aggiunto che Medimex 2024 “guarda al futuro con un respiro internazionale. Il programma di quest’anno comprende 75 appuntamenti che combinano musica dal vivo, incontri di approfondimento e iniziative culturali”.

Ha concluso esprimendo soddisfazione per l’accoglienza riservata alla line-up: “Sono particolarmente contento dell’accoglienza riservata da addetti ai lavori e pubblico. La presenza di Tom Yorke e Johnny Greenwood con i The Smile il 22 giugno, e dei Pulp e The Jesus and Mary Chain il 23 giugno, realizza il sogno di portare in Puglia artisti di altissimo livello. La seconda serata ha tutti i requisiti per essere la sorpresa positiva dell’estate italiana”.

