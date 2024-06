Ex Ilva: ‘Un miliardo di danni, riparazioni entro l’anno’

“In riferimento all’articolo “Ex Ilva – Manca un miliardo” riportato questa mattina (domenica 16 giugno, ndr) da alcuni organi di stampa, Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria precisa che il danno riscontrato negli impianti ammonta a un miliardo di euro e verrà riparato entro l’anno. La spesa prevista per le riparazioni è di circa 400 milioni di euro, somma che sarà coperta con le fonti finanziarie già previste dalla procedura”. Così in una nota Acciaierie d’Italia in AS.

