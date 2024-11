Taranto, Mark Campbell nominato procuratore del club

Nella mattinata di lunedì 11 novembre, Mark Campbell, rappresentante di APEX, fondò anglo-americano pronto a rilevare il club dalla famiglia Giove, è stato ufficialmente nominato procuratore del Taranto FC 1927 nello studio di un notaio locale. Questa mossa conferisce a Campbell piena autonomia e libertà d’azione per la gestione dei nuovi contratti e rappresenta un fondamentale passo verso il successivo passaggio delle quote. Si attende ora la ricezione della PEC da parte dei soci di minoranza per la rinuncia del diritto di prelazione, atto necessario per il closing.

