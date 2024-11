Matera, è fatta per Mathieu Coquin

Colpo in arrivo per il Matera. Secondo quanto appreso da Antenna Sud il club lucano nella sera di lunedì 11 novembre ha raggiunto l’accordo con il calciatore di origine francese Mathieu Coquin, classe 1997, fresco di risoluzione con la Fidelis Andria. Il duttile centrocampista ed esterno offensivo, ha già collezionato diverse presenze nella Serie D italiana in tre diversi gironi con, lo scorso anno, la vittoria del campionato con il Campobasso nel girone F dopo aver messo a referto 16 presenze, un gol e diversi assist. Per lui in serie D esperienze anche con Tivoli e Portici nel girone G e con la Paganese nel girone H. Inizio carriera per lui con il Bordeaux in Francia. Il Matera potrebbe ufficializzarlo nella giornata di mercoledì.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author