Taranto, incendio in appartamento

Un incendio è divampato intorno alle ore 10.00 di oggi in un appartamento di via Plateja, a Taranto. Le fiamme hanno avuto origine dalla cucina, per poi propagarsi alle altre stanze. Dall’esterno si notava un denso fumo nero uscire dalle finestre. Le lingue di fuoco sono state smorzate rapidamente dai vigili del fuoco, entrati in casa attraverso una scala posizionata all’esterno. Sono intervenuti sul posto anche i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna che si trovava in casa, fortunatamente rimasta illesa. Non si registrano feriti, né intossicati.

Foto: F.Manfuso

