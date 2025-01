Incidente a Taranto: auto contro muretto, due donne in ospedale

Mercoledì 8 gennaio, intorno alle 10:30, un incidente stradale ha avuto luogo in via Alberto Sordi, a Taranto. Una Fiat Punto, con a bordo due donne, è finita contro un muretto. L’ipotesi è che la causa del sinistro sia stata l’asfalto reso scivoloso dall’umidità. Le due donne sono state soccorse e trasportate in ospedale dal personale del 118. Le loro condizioni di salute non sono ancora state rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

foto: Francesco Manfuso

