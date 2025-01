Liviano e Bitetti, una mozione per salvare il Taranto Calcio

I consiglieri Gianni Liviano e Pietro Bitetti hanno presentato una mozione per affrontare le gravi difficoltà finanziarie che minacciano il futuro del Taranto Calcio. La crisi societaria, che da tempo preoccupa migliaia di cittadini legati alla squadra, necessita di interventi urgenti.

Le criticità e le opportunità

Mentre lo stadio cittadino è destinato a subire una ristrutturazione da 50 milioni di euro in vista dei Giochi del Mediterraneo, si legge nella mozione, gli sforzi per attirare imprenditori interessati al salvataggio del club non hanno ancora dato risultati concreti.

L’appello

La mozione impegna il sindaco Rinaldo Melucci e l’amministrazione comunale a favorire l’interesse di imprenditori locali e nazionali per rilevare la società o creare condizioni utili al suo rilancio, salvaguardando così una parte importante dell’identità sportiva di Taranto.

