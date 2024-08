Taranto, in dirittura d’arrivo un centrocampista esperto

Francesco Ardizzone, attuale centrocampista del Lecco, si prepara a unirsi al Taranto. Il giocatore palermitano, con una vasta esperienza maturata in 353 partite e 25 reti in carriera, rappresenta un importante rinforzo per il centrocampo della squadra pugliese. Ardizzone, che vanta anche numerose presenze in Serie B, ha giocato nell’ultimo campionato 15 partite con il Monopoli, segnando due gol. Nelle prossime ore è atteso a Taranto per firmare il contratto che lo legherà al club pugliese per la prossima stagione.

