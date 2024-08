Gautieri: “Il vero Taranto si vedrà tra una decina di giorni”

(Di Lorenzo Ruggieri) L’esordio contro il Giugliano ha lasciato l’amaro in bocca al Taranto, per via di diverse occasioni per il pareggio sprecate. Nonostante una ricostruzione in atto e una situazione societaria quanto mai controversa, gli ionici andranno in scena contro il Latina cercando di replicare l’atteggiamento mostrato in Campania, come dichiarato dal tecnico Carmine Gautieri: “Il Latina è una squadra esperta e allenata da un tecnico capace. Vogliamo affrontare la partita con la stessa mentalità mostrata col Giugliano, commettendo però meno errori. I nerazzurri possono giocare con il 3-5-2 o con il 4-3-3 ma ci faremo trovare pronti in entrambi i casi. Sappiamo di affrontare una compagine importante ma anche le rivali dovranno temerci”.

Formazione e sistema di gioco: “Abbiamo preso diversi giocatori adatti sia al 4-3-1-2 che al 4-3-3 ma la nostra idea iniziale è quella di scendere in campo con quest’ultimo modulo. Potremmo cambiare qualcosa rispetto all’ultima partita ma dovrò compiere delle valutazioni e parlare con i nuovi arrivati”.

Assenza di pubblico: “Taranto è una piazza passionale e vogliamo regalare ai tifosi tante soddisfazioni. Il pubblico ci mancherà, giocare in casa a porte chiuse ti toglie qualcosa ma cercheremo di sopperire anche a questa situazione. Dovremo essere bravi a creare un’unione tra squadra e tifosi perché i ragazzi ci tengono e il pubblico tarantino è il dodicesimo uomo in campo”.

Mercato: “Sono arrivati giocatori già mentalizzati che potranno essere utili per la nostra stagione. Mi aspetto ancora qualcosa dal mercato e arriveranno altri giocatori per completare l’organico. Per vedere il vero Taranto occorrerà aspettare che i nuovi acquisti entrino in condizione, vale a dire una decina di giorni. Il nostro preparatore atletico, però, è molto bravo e può darci tanto”.u

Situazione Iacovone: “Non giocare allo Iacovone può pesare ma dobbiamo guardare oltre. Cercheremo di abituarci ma speriamo di giocare quante più partite possibili nel nostro stadio. Gli altri discorsi non mi competono, io penso ad allenare la squadra e a farla rendere sul campo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author