Ferrarese: “Obiettivo terminare le opere entro due anni”

Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo 2026, ha recentemente condiviso un video sui suoi profili social per aggiornare il pubblico sulla situazione attuale riguardante la preparazione delle strutture che ospiteranno l’evento. L’obiettivo è garantire che tutto sia pronto per accogliere gli atleti e gli spettatori in tempo per i Giochi, mantenendo gli standard internazionali richiesti. Di seguito, le dichiarazioni di Massimo Ferrarese:

“Da fine dicembre a inizio giugno abbiamo presentato tutti i progetti delle varie opere che sono stati approvati dalla Conferenza dei Servizi. Questi progetti, dopo i decreti che abbiamo ottenuto nei primi giorni di agosto e per questo ringrazio il ministro Fitto che ha voluto questo insieme ai ministri Abodi e Giorgetti dando la possibilità a questo territorio di fare investire 275milioni di euro in 21 comuni, realizzando 40 opere. Sono interventi importanti, quello più grande è la rifacitura dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto con 60milioni di euro. Nella città jonica ci saranno da realizzare opere come le piscine olimpiche, cosi come il Pala Ricciardi. Nella città dei due mari, ci saranno investimenti per circa 160milioni perché Taranto è la capitale dei Giochi del Mediterraneo. Includendo la provincia la sua provincia, si arriva a un investimento quantificato di 205milioni di euro. Gli altri 70miloni sono destinati alle altre province. Non soltanto Taranto: per lo stadio di Lecce saranno concessi 36milioni di euro mentre per Brindisi altri 10milioni. Ringrazio tutti i sindaci che hanno fatto un grande lavoro, sono stati al nostro fianco. C’è la dobbiamo mettere tutta, il nostro obiettivo è quello di riuscire a terminare entro due anni, sono positivo, quello che chiedo come sempre è la massima collaborazione da parte delle istituzioni proprio come c’è stata quella del governo”

