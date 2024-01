Taranto, a un passo Mirko Miceli della Turris

Nuovo difensore in arrivo per il Taranto. Il club rossoblù ha praticamente chiuso l’accordo con Mirko Miceli, difensore centrale classe 1991 della Turris ed ex, tra le altre, di Virtus Francavilla e Avellino. La trattativa si dovrebbe chiudere già nella giornata dI lunedì 15 gennaio. Questo acquisto potrebbe preparare alla cessione di Matias Antonini al Catanzaro.

