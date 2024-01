Barletta, primo punto della gestione Bitetto

BARLETTA – Un punto che muove la classifica e restituisce un pizzico di morale dopo due sconfitte di fila. Il Barletta torna dal Cilento con uno 0-0 contro il Santa Maria (foto Roberto Paciello), provando ad incidere solo nella fase finale del match pur senza rischiare granché nell’arco della partita. Primo punto della gestione Bitetto, che attende la scintilla per accelerare verso la salvezza.

Rammarico nello spogliatoio per non aver centrato i tre punti. Per Bitetto è un segnale di ripresa dal punto di vista emotivo, per il difensore biancorosso Camilleri un passo verso la consapevolezza del nuovo obiettivo. Domenica seconda trasferta di fila, Barletta atteso dal Gallipoli per un altro scontro salvezza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp