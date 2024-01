Picerno, ad un passo Giuseppe D’Agostino del Monopoli

Colpo under in arrivo per il Picerno. Il direttore generale Vincenzo Greco è ad un passo dall’ingaggio di Giuseppe D’Agostino, ala sinistra classe 2003, attualmente al Monopoli, squadra con cui ha collezionato finora 21 presenze condite da un gol e 2 assist. Accordo in chiusura. Il calciatore potrebbe trasferirsi in lucania già nei prossimi giorni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp