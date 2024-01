Partono i lavori per l’installazione dei seggiolini nello stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi che rientrano nella seconda tappa di interventi per l’adeguamento dell’impianto brindisino ai regolamenti previsti per i campionati professionistici. A comunicarlo Gianluca Quarta, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Brindisi.

Di seguito la nota ufficiale

“Da stamattina si sta provvedendo a sistemare i seggiolini lungo la gradinata dello stadio Franco Fanuzzi. I lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma, pertanto entro la fine del mese di gennaio si provvederà a convocare la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al fine di ottenere l’omologazione definitiva del campo da gioco, così da riportare il Fanuzzi alla sua capienza massima”.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp