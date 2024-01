Brindisi, via Cerri: Francesco Lamazza nuovo direttore sportivo

Via Massimo Cerri, che ha rassegnato le dimissioni, il Brindisi ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo. Si tratta di Francesco Lamazza, già diesse di Pro Patria, Lecco, Pro Sesto, Messina, Sambendettese, Cavese e Vibonese. In passato, per sette anni ha anche ricoperto il ruolo di osservatore per la Juventus.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp