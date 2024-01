Taranto: Ore calde sul mercato

TARANTO – I risultati maturati nel weekend alimentano i rimpianti per un Taranto che, vincendo contro il Picerno, avrebbe conquistato un prestigioso secondo posto, posizione che, tuttavia, adesso dista soltanto un punto. Numeri importanti quelli dei rossoblù, ma l’attenzione principale è rivolta alle questioni di mercato.

A ore, è previsto il rilancio del Catanzaro per Antonini: questa volta, il club calabrese potrebbe soddisfare le richieste del club ionico e il pericolo che il centrale italo-brasiliano saluti è concreto. Nell’eventualità, Capuano avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Mirko Miceli, ex Francavilla e Avellino, fuori dal progetto Turris in attesa di nuova sistemazione.

Per l’attacco, invece, tutto fatto per Michael De Marchi, classe ’94: per il centravanti contratto fino a fine stagione. Giunge da Padova, quindi, il sostituto di Cianci. Non si tratta di un goleador, ma di una punta ritenuta funzionale al gioco di Capuano anche per consentire maggiore ampiezza agli altri profili del tridente, Bifulco e Kanoute.

Ore bollenti: a breve, il Taranto potrebbe cambiare volto con l’intento di rimanere in alta classifica, appaiato con le big del campionato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp