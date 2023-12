Taranto: il possibile assetto in vista di lunedì

TARANTO – Due giorni al derby col Monopoli e in casa Taranto, a tenere banco, è la questione legata al modulo. Con il rientro di Bifulco, ha ragione d’esistere il 3-4-3, ma anche il 3-5-2, senza il numero 14 in campo, ha convinto nella scorsa partita di Potenza. Capuano non vuole intaccare gli equilibri nuovamente raggiunti dopo il blitz del Viviani, ma è chiaro che i biancoverdi, che arriveranno allo Iacovone costretti a fare punti, dovranno necessariamente scoprirsi: ecco perché, al momento, l’ipotesi-tridente è più concreta che mai. Dalla presenza in campo, o meno, di Bifulco dipenderà pure quella di Romano, pronto a posizionarsi a centrocampo qualora a prevalere sia la linea a cinque.

In retroguardia, invece, torna Riggio dopo aver scontato un turno di stop. Se l’ex Viterbese dovesse conquistare un posto dal 1’, Luciani scalerebbe a sinistra, viceversa sarebbe quest’ultimo a posizionarsi a destra con uno tra Enrici e De Santis, lo scorso anno tesserato proprio col Monopoli, a contendersi il posto sulla zona mancina.

