Casarano, in arrivo un centrocampista greco

Colpo importante in arrivo per il Casarano. La società del Presidente Maci è ad un passo dall’ingaggio del centrocampista Vasilio Emmanouil del San Marzano. Classe 1993, di nazionalità greca, Emmanouil lo scorso anno è stato grande protagonista con la maglia del Lamezia Terme: punto ferpo della squadra calabrese, ha totalizzato 38 presenze e 1 gol nella scorsa stagione tra regular season, play-off e Coppa Italia di Serie D. In Italia ha indossato anche le maglie di Castrovillari, Polisportiva Santa Maria e Giugliano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp