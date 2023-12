Eccellenza: C’è la stracittadina di Bisceglie

Prima di ritorno in Eccellenza pugliese. Nel girone A, con fischio d’inizio previsto per le ore 17.30, riflettori tutti puntati sulla stracittadina del Ventura: di fronte Bisceglie, terza forza del campionato, e Unione Calcio, la scorsa settimana laureatasi campione d’inverno. Due punti di distacco: dagli equilibri immutati fino al sorpasso o all’allungo, ogni scenario è possibile. Radiolina accesa per il Molfetta che, contro il Corato in trasferta, è chiamato a vincere per provare a riconquistare la vetta. Il Canosa, dal canto suo, sarà ospite del Borgorosso Molfetta.

Nel raggruppamento B, testacoda al Camassa: la capolista Manduria riceve il fanalino di coda Ostuni in una gara, per i biancoverdi, abbordabilissima. L’Ugento, invece, dopo la querelle dell’andata, torna a incrociare il Maglie, mentre per Brilla Campi e Massafra sono in programma le sfide contro Ginosa e Arboris Belli, quest’ultima visibile in streaming su Antenna Sud sul canale Antenna Sud Sport 2.

