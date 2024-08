Taranto: grana stipendi, ridimensionamento vicino

Ore difficili in casa Taranto. Massimo Giove ha comunicato le sue dimissioni dalla presidenza dei rossoblù, causando diverse conseguenze. La caotica situazione ha provocato la chiusura anticipata del ritiro di Viggiano, generando anche malumori tra i giocatori: Schenetti ha già lasciato il club, e anche Pierozzi, con le valigie pronte, farà ritorno alla Fiorentina prima di trasferirsi altrove. Inoltre, i tesseramenti dei nuovi giocatori non sono ancora stati ratificati. Ciò non è stato gradito da mister Capuano, che potrebbe dimettersi a breve: aveva ricevuto garanzie sulla disponibilità dello stadio e sul progetto tecnico, ma dopo gli ultimi sviluppi, non accetterebbe un ridimensionamento del progetto. La data del 1° agosto segnava anche la scadenza per il pagamento di stipendi e incentivi all’esodo di giugno 2024, che non sarebbero stati regolarizzati. Di conseguenza, al Taranto verrebbe inflitta una sanzione di almeno 4 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Serie C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author