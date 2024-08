Taranto, Capuano verso le dimissioni: la società prepara il piano B

Il ridimensionamento del progetto tecnico del Taranto sta per portare alle dimissioni dell’allenatore Ezio Capuano. Il club ionico, di fronte all’indisponibilità dello stadio Iacovone a partire dal 1° ottobre, adotterà una politica low cost, puntando su giovani calciatori in prestito da valorizzare.

Tra i nomi in lizza per sostituire Capuano c’è Francesco Passiatore, che ha già ricoperto il ruolo di vice allenatore nel Taranto. Al 53enne tarantino potrebbe essere affidata la guida del club nelle prossime ore. Con l’uscita di scena di Capuano, non è da escludere anche un possibile ritorno di Vittorio Galigani, che nei giorni scorsi aveva presentato le sue dimissioni.

La situazione del Taranto è dunque in piena evoluzione, con la società pronta a riorganizzarsi per affrontare le sfide del prossimo campionato di Serie C.

