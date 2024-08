Eccellenza, Bisceglie: annunciati Tarolli e Quaranta

La campagna acquisti del Bisceglie prosegue con decisione in vista della prossima stagione.

La società annuncia l’arrivo del difensore Ivo Quaranta, 23 anni, reduce da due campionati al Gravina. Classe 2001, si è formato nei settori giovanili di club prestigiosi come Palermo, Foggia, Cremonese e Cavese, con cui ha debuttato in Coppa Italia di Serie D 2021/22. Successivamente, ha giocato nel Fasano e nel Gravina, totalizzando 31 presenze in Serie D. La società augura a Quaranta di raggiungere grandi traguardi in nerazzurro stellato.

Il Bisceglie annuncia anche il ritorno del portiere Stefano Tarolli, classe 1997. Torna a Bisceglie dopo un anno in Serie D al Bitonto e una carriera che include esperienze in Serie B con il Foggia, in C con Virtus Francavilla e Arezzo, in D con Piacenza, Manfredonia e Fidelis Andria. L’acquisto di Tarolli, frutto del lavoro della dirigenza e del nuovo Responsabile dell’Area Tecnica Dario Di Giacomo, evidenzia le ambizioni del Bisceglie Calcio per la prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author