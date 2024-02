Taranto, Giochi del Mediterraneo: ecco le nuove date

Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, in collaborazione con il Comitato Organizzatore “Taranto 2026”, ha definito le date della XX edizione che si disputerà in Puglia. La cerimonia di apertura si terrà il 21 agosto 2026, quella di chiusura è prevista per il 3 settembre.

Il cambiamento delle date dei Giochi è dovuto principalmente da fattori climatici e dalle condizioni meteorologiche esistenti in estate in Puglia. Sulla base di precisi calcoli scientifici e ricerche, il periodo scelto si è rivelato il migliore per garantire ottime condizioni agli atleti dell’area mediterranea.

Inoltre, grazie a questo cambiamento, i Giochi del Mediterraneo non coincideranno con altri grandi eventi sportivi internazionali, in particolare i Mondiali di calcio FIFA 2026, garantendo la partecipazione di atleti di alto livello.

Le date scelte sono una delle due opzioni proposte al Comitato Organizzatore durante la riunione del Comitato Esecutivo di dicembre 2023 a Tirana ed erano state precedentemente approvate nella relazione della Commissione di Coordinamento.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author