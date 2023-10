Taranto: Futuro sempre più incerto, protesta lavoratori Kratos

E’ un arrivederci quello che si sono dati i vertici di Kyma Ambiente (ex AMIU) e i lavoratori della cooperativa Kratos, che nella mattinata di lunedì 9 ottobre, insieme alla Funzione Pubblica CGIL hanno manifestato sotto la sede della municipalizzata al quartiere Paolo VI.

I lavoratori e Mimmo Sardelli, segretario generale dell FP CGIL di Taranto, sono stati infatti ricevuti da Giuseppe Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente, Cosimo Natuzzi, dirigente tecnico, e Paolo Castronovi, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto.

“Abbiamo rivendicato maggiore attenzione per un comparto che garantisce igiene e sicurezza a tutta la città – spiega lo stesso Mimmo Sardelli –, considerato che 14 di questi lavoratori si occupano del recupero dei rifiuti ingombranti su tutto il territorio comunale e dei sacchetti di spazzatura che non riescono a finire nei cassonetti ingenierizzati e altri 9 svolgono lavori di pulizia proprio all’interno della sede Kyma”.

”In vista del nuovo contratto di servizio, per questi lavoratori si prefigurava il rischio di un non rinnovo del contratto o addirittura della perdita del 60/70% del monte ore – aggiunge Sardelli -. Per i 14 delegati al servizio di rassetto e abbandoni i vertici di Kyma si sarebbero assunti l’impegno dell’applicazione di una clausola sociale per salvaguardare l’occupazione nel nuovo contratto di servizio”.

”La Funzione Pubblica CGIL ha posto l’accento anche sul dumping contrattuale subìto da questi lavoratori – prosegue Sardelli -. Abbiamo chiesto che a parità di lavoro reso da questi operatori venga applicato lo stesso contratto di tutti gli altri operatori ecologici. Per noi vale il principio stesso lavoro, stesso contratto, stesso salario”.

“Ancora più delicata è la sorte dei 9 lavoratori del settore pulizie all’interno degli uffici Kyma. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che hanno già un contratto di lavoro part-time, pertanto il taglio del monte ore (60/70%) rischia di consegnare a questi operatori un destino di assoluta povertà salariale”, conclude il segretario della FP CGIL di Taranto.

La vicenda dei lavoratori della Kratos approderà nei prossimi giorni sul tavolo della Commissione Ambiente del Consiglio comunale di Taranto.

