Taranto: tre panetti di hashish sotto il sellino della moto, arrestato

La Polizia ha arrestato un tarantino di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mentre i Falchi della Mobile percorrevano le strade del Borgo, seguendo a distanza un gruppo di turisti, hanno notato in piazza Ebalia un giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata, che alla vista dei poliziotti ha cercato di cambiare strada provando a non farsi notare.

Ai Falchi non è sfuggito il suo comportamento, così hanno deciso di raggiungerlo per un controllo. Sotto il sedile della moto, gli agenti hanno recuperato tre panetti di hashish per più di 300 grammi e 1.500 euro in banconote di vario taglio. Il ritrovamento dello stupefacente ha fatto scattare la perquisizione domiciliare.

Nell’abitazione del 32enne, i poliziotti hanno recuperato altri 50 grammi di hashish e il necessario per mettere sottovuoto i panetti di droga. Trasmessi gli atti all’autorità competente, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

