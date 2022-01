Taranto, fondi da bonifica a decarbonizzazione. D’Attis: “Governo spieghi”

Protesta a Taranto questa mattina sulla decisione del governo di spostare le risorse dei Riva dalle bonifiche alla decarbonizzazione. Si parla di 575 milioni di euro, soldi sequestrati alla famiglia ex proprietaria del siderurgico di Taranto, e che invece di essere utilizzati per effettuare interventi di bonifica sul territorio, saranno utilizzati per il progetto di decarbonizzazione dell’ex Ilva.

“Presenteremo un’interrogazione diretta al governo per avere lumi sulla situazione. Ma non solo: depositeremo anche un emendamento soppressivo dell’art 21 del Milleproroghe per risolvere il problema alla radice. Ci aspettiamo che il governo spieghi pubblicamente con quali risorse, allora, intende affrontare le bonifiche necessarie per Taranto. Forza Italia Taranto, oggi, parteciperà al sit-in di protesta organizzato contro questa decisione non condivisa e dai contorni ancora poco chiari“, dichiara il Commissario Regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, intervenuti in diretta nel nostro telegiornale.