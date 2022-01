TARANTO – Incendio all’ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d’Italia. Ha preso fuoco il nastro trasportatore D1 dell’impianto di Produzione calcare (PCA). La stessa azienda, tramite l’ufficio delle relazioni industriali, ha informato i sindacati metalmeccanici. Non si registrano conseguenze per gli addetti. L’impianto sorge nelle vicinanze delle portinerie D e Imprese della fabbrica e la produzione di calcare serve al ciclo delle acciaierie. Non sono ancora chiari i motivi dell’incendio ma le fiamme hanno causato un’ampia nuvola di fumo nero be visibile anche all’esterno del capannone PCA. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco dello stabilimento siderurgico. Fonti sindacali dichiarano ad AGI che non dovrebbero esserci stati contraccolpi anche perché l’impianto è dotato di più nastri trasportatori e comunque domani le sigle metalmeccaniche chiederanno chiarimenti all’azienda. (AGI)