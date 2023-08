Taranto-Foggia: Per FIGC e Lega Pro va giocata

Taranto-Foggia si deve giocare per FIGC e Lega Pro, che non hanno mai dato comunicazione di un possibile rinvio. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Martedì 29 agosto, il Consiglio di Stato si pronuncerà sulle situazioni legate a Reggina e Lecco, mentre il ricorso al TAR del Foggia sarà discusso lunedì 4 settembre, il giorno dopo la disputa della 1a Giornata del Girone C della Serie C.

Per la FIGC, quindi, ciò che verrà deciso il 29 farà fede, e non riguarda il Foggia: pertanto le partite in calendario successivamente a quella data devono essere regolarmente disputate, compresa Taranto-Foggia dello Iacovone (ore 20.45). Qualora i Satanelli non si presentassero in riva allo Jonio in attesa della pronuncia del Tar perderebbero la partita a tavolino.

