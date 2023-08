Taranto-Foggia a rischio rinvio

La partita tra Taranto e Foggia, in programma allo stadio Iacovone domenica 3 settembre alle ore 20.45 e valida per la prima giornata del Girone C di Serie C, rischia di essere rinviata.

La causa del possibile slittamento a data da destinarsi riguarda principalmente il ricorso che il Foggia, con il Perugia, ha presentato avverso l’iscrizione in Serie B del Lecco. I due club pretendono la revoca della promozione della compagine lombarda per mancanza dei requisiti infrastrutturali.

Sarà fondamentale la sentenza del Consiglio Di Stato di martedì 29 agosto: se il ricorso dei dauni sarà bocciato, Taranto-Foggia si giocherà regolarmente, in caso contrario, qualora venisse accolto, bisognerebbe attendere il 4 settembre per la pronuncia definitiva del Tar.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp