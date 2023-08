Fiorentina – Lecce 2-2 Rafia e Krstovic la riprendono

Firenze – Stadio Artemio Franchi di Firenze che si presenta con oltre 30.000 spettatori di cui circa 2500 tifosi giallorossi.

L’inizio è shock per i giallorossi che dopo appena tre minuti di gioco si ritrovano sotto grazie al colpo di testa di Nico Gonzalez che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha saltato più in alto del suo diretto marcatore, ovvero Ramadani, e ha indirizzato la palla all’angolino. Scorrono i minuti e le occasioni non fioccano sino al 19′ quando Strefezza inventa per Banda che solo davanti a Christensen seppur da posizione defilata calcia al lato. Il Lecce però non sembra aver riacceso la lampadina e infatti a segnare ancora è la Fiorentina al 25′ con Duncan su assist di Arthur. Ancora Fiorentina, ancora Duncan che al tramonto del primo tempo colpisce il palo esterno dopo un magnifico inserimento. Finisce il primo tempo dopo cinque minuti di recupero e il risultato fermo sul 2-0 per i viola.

All’inizio del secondo tempo i giallorossi tornano in campo con due cambi che ne rivoluzionano lo schieramenti in campo, soprattutto con Kaba in funzione di Gonzalez che permette così al Lecce di passare al 4-2-3-1 con Rafia alle spalle di Strefezza. Proprio l’ex Pescata accorcia le distanze con un bellissimo gol al 47′. Bastano appena 4 minuti a Krstovic per bagnare con un gol il suo esordio, e che gol. Azione che lui stesso ha imbastito in proiezione offensiva e che poi ha concluso di testa al 76′ su traversone di Banda.

FIORENTINA – LECCE

RETI: 3′ Nico Gonzalez (FIO), 25′ Duncan (FIO), Rafia (LEC), Krstovic (76′)

FIORENTINA(4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (Mandragora), Duncan (Infantino); Nico Gonzalez, Bonaventura (Kouame); Sottil (Brekalo); Beltran (Nzola). Panchina: Terraciano, Martinelli, Amatucci, Biraghi, Brekalo, Comuzzo, Infantino, Kayode,. Kokorin, Kouame, Mandragora, Mina, Nzola, Ranieri. All. Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (Dorgu); Rafia (Krstovic), Ramadani, Gonzalez (Kaba); Almqvist, Banda, Strefezza. Panchina: Brancolini, Borbei, Maleh, Di Francesco, Gallo, Dorgu, Berisha, Kaba, Krstovic, Corfitzen, Helgason, Smajlovic, Blin, Burnete, Dermaku. All. D’Aversa.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

