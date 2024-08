Taranto FC, tre bombe lanciate nella villa del presidente Giove

Un grave episodio si è verificato nella notte a Leporano (Taranto): tre ordigni sono stati lanciati all’interno della residenza di Massimo Giove, presidente del Taranto. Fortunatamente non si registrano feriti, ma lievi danni a un’auto. Le indagini sono state affidate alla Digos, coordinate dal commissario Francesco Cecere e seguite dal pubblico ministero Francesca Colaci. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sul clima di tensione che circonda il club rossoblu. Da tempo, la tifoseria chiede allo stesso Giove di farsi da parte, ma l’imprenditore non sembra intenzionato a cedere la squadra, nonostante si parli di offerte già presentate per l’acquisizione del Taranto.

