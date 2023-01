Taranto, ex Ilva: sindacati chiedono un incontro all’Ad Morselli

TARANTO – I segretari generali e i responsabili nazionali Siderurgia di Fim, Fiom e Uilm hanno inviato all’Ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, una richiesta di “incontro urgente per affrontare le questioni relative al piano degli investimenti, all’assetto impiantistico necessario per la risalita produttiva”. Un confronto che si rende necessario, spiegano, alla luce “dell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 gennaio scorso e del conseguente percorso prospettato dal Ministro”. (ANSA).

