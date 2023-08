Taranto: esordio vicino e rosa da completare

TARANTO – Prende il via la settimana-chiave in casa Taranto: domenica inizia il campionato, allo Iacovone giungerà il Foggia, ma due giorni prima termina la campagna-trasferimenti. La società ionica punta a completare l’organico con un altro attaccante di spessore senza dimenticare i possibili innesti under, mentre sul fronte uscite rimangono da sistemare le situazioni legate a Semprini, Guida e Infantino: questi ultimi due sono ambiti particolarmente in Serie D.

In chiave rettangolo verde, Capuano ha chiesto ai suoi maggiore cinismo sottoporta: la prova contro il Martina di sabato scorso, al di là del risultato sfavorevole, ha messo in risalto un Taranto con un’identità ben precisa e particolarmente vigile in fase d’impostazione, ma poco reattivo negli ultimi 16 metri. I legni di Bifulco e De Santis le circostanze più pericolose.

Intanto venerdì prossimo, alle ore 18, verrà inaugurato il Taranto Official Store: la sede è in via Cesare Battisti n.51. “Non soltanto un nuovo presidio commerciale – si legge nella nota stampa – ma soprattutto fondamentale per il valore culturale e aggregativo che il Taranto rappresenta per la città e l’intera provincia”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp