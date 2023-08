Barletta Calcio, la settimana verso il primo match ufficiale

BARLETTA – Comincia la settimana che porta al primo match ufficiale in casa Barletta. I biancorossi saranno impegnati domenica 3 settembre al Puttilli, nel match contro il Bitonto, valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Ancora non ufficiale l’orario del fischio d’inizio, ma le due società avrebbero trovato l’accordo per le 18.

La squadra di Ginestra ha chiuso il precampionato con il ritiro di Rivisondoli, ma il tecnico campano spera che a chiudersi definitivamente non sia il mercato. È anche una nuova settimana in cui l’allenatore spera di poter accogliere una punta, come chiesto in numerose occasioni a margine dei test amichevoli. Dopo l’ultima sgambata in Abruzzo con il Sulmona Calcio Elite U19, però, è arrivata la chiusura pressoché definitiva del direttore tecnico Luigi Pavarese, che si è riservato di valutare eventuali occasioni dell’ultima ora.

Una risposta che in primis non soddisfa Ginestra, ma che ha fatto rumoreggiare anche la piazza biancorossa, che ha riscontrato le stesse perplessità del tecnico durante le sfide di agosto. Battute conclusive per i tentativi con eventuali esuberi dalla Serie C, ma al momento non c’è traccia di movimenti concreti.

Martedì, intanto, il Consiglio Federale dovrà esprimersi su ripescaggi e riammissioni, permettendo poi di formulare gironi e successivamente calendari di Serie D. Il Barletta resta alla finestra, con l’obiettivo, dichiarato dal patron Dimiccoli, di vincere il campionato.

