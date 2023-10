Taranto: ennesimo autobus preso a sassate

Ennesimo atto vandalico ai danni di un mezzo di trasporto pubblico, a Taranto. Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, un autobus fuori servizio di Kyma Mobilità è stato preso a sassate in via Orsini, nel quartiere Tamburi. Non si registrano feriti né particolari danneggiamenti al veicolo. Sul posto è accorsa una pattuglia della squadra volante della Polizia, ma i responsabili non sono stati individuati.

