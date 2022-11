Condividi su...

Un tarantino di 20 anni è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile di Taranto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i quotidiani servizi dedicati al controllo del territorio, gli agenti hanno riconosciuto l’auto del 20enne, già noto per precedenti penali specifici.

Dopo aver notato un uomo salire velocemente a bordo del veicolo e consegnare una somma di denaro, gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione: nel posacenere sono stati trovati 1.000 euro circa in contanti, possibile provento dello spaccio. Sulla pulsantiera lato conducente è stato rinvenuto un ovetto in plastica con dentro 5 dosi preconfezionate di cocaina dal peso lordo di 2,16 grammi. Dopo aver smontato la pulsantiera lato passeggero, è stato trovato un involucro termosaldato con 20 dosi, sempre di cocaina, dal peso lordo totale di circa 11 grammi e un contenitore di caramelle in metallo con una dose di cocaina di 0,52 grammi.

Sempre all’interno della vettura, gli agenti hanno scoperto un involucro confezionato con il cellophane di colore bianco e chiuso con nastro adesivo nero contenente della sostanza stupefacente in pietra del tipo cocaina del peso lordo di quasi 200 grammi.

Durante la perquisizione sono stati anche sequestrati due telefoni cellulari, utilizzati dal 20enne per gestire lo spaccio. Per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il giovane di 20 anni è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto, mentre il presunto acquirente è stato denunciato per favoreggiamento.