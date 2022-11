Condividi su...

Moliterno (Pz) – Un operaio forestale di 67 anni di Moliterno, Vito Forastiero, è morto venerdì scorso in un incidente sul lavoro mentre stava caricando legna su un autocarro. Sul caso stanno indagando i Carabinieri per accertare le cause della morte. Diverse le ipotesi al vaglio: la morte per schiacciamento, il malore o la caduta accidentale. Il cadavere è stato infatti trovato sotto la legna, caduta dal mezzo.