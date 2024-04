Taranto, donna incinta chiama soccorsi ma poi muore in ospedale

TARANTO – Tragico evento nella notte all’Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Un intervento chirurgico di emergenza non è servito a salvare una donna nigeriana incinta, arrivata in arresto cardiaco al pronto soccorso del nosocomio jonico.

Nel corso del massaggio cardiaco i medici hanno chiamato i colleghi del reparto d’urgenza per effettuare immediatamente un cesareo, ma nonostante il massimo impegno dei sanitari mamma e figlia non si sono salvate.

La donna aveva finito la gestazione e aveva chiamato il 118 per forti dolori all’addome: immediato il trasporto al pronto soccorso del SS. Annunziata.

