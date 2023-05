Taranto: Crolla balcone, spavento e nessun ferito (foto)

Tanto spavento, ma per fortuna nessun ferito. Nella mattinata di domenica 7 maggio, il balcone di uno stabile di Via Oberdan, a Taranto, ha ceduto ed è crollato in strada. Fortunatamente, al momento del cedimento non transitavano passanti. La zona del palazzo è interessata da lavori di rifacimento dei marciapiedi. Sul posto sono intervenuti agenti di Polizia, Polizia Locale e Vigili del Fuoco: questi ultimi hanno messo in sicurezza e transennato l’area.

