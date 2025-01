Taranto: confronto su esternalizzazione asili e tutela personale educativo

Nella giornata di lunedì 13 gennaio, a Palazzo di Città a Taranto, si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Presenti al tavolo il sindaco Melucci, il segretario generale, i dirigenti delle Direzioni Servizi Educativi e P.E.F., oltre ad assessori e consiglieri comunali. L’obiettivo era discutere dell’esternalizzazione degli asili e della ricollocazione del personale educativo.

La posizione del Comune

L’Amministrazione Comunale ha motivato la decisione di esternalizzare come una misura necessaria per garantire i posti di lavoro dei dipendenti della Multiservizi, evitando situazioni di disoccupazione. Il Sindaco ha sottolineato che questa scelta, approvata dal Consiglio Comunale, mira a preservare il servizio educativo e il personale coinvolto. È stato affidato al Dirigente della Direzione PEF il compito di individuare le risorse economiche per raggiungere tali obiettivi.

L’intervento della UIL FPL

La UIL FPL, rappresentata da Giovanni Maldarizzi e Patrizia Catucci, ha ribadito l’importanza del servizio pubblico come elemento fondamentale per gli enti locali. Durante l’incontro, ha avanzato una proposta che include:

1. L’applicazione del CCNL per l’adeguamento dell’area funzionale delle educatrici;

2. Una sperimentazione annuale di esternalizzazione di alcune strutture, valutando la possibilità di mantenere altre sotto gestione pubblica;

3. La ricollocazione del personale educativo negli uffici senza alterare i profili professionali, garantendo soluzioni definitive dopo la sperimentazione.

Prossimi passi

Il Sindaco ha accolto le proposte, impegnandosi a verificarle e a fornire un riscontro entro 15-20 giorni. È previsto un nuovo incontro con i sindacati per discutere gli esiti delle analisi. La UIL FPL ha annunciato che convocherà un’assemblea con i lavoratori del settore educativo per valutare le soluzioni e definire le prossime azioni.

Le dichiarazioni della UIL FPL

“Comprendiamo le preoccupazioni dei lavoratori – hanno dichiarato Maldarizzi e Catucci –, ma lavoreremo per limitare l’esternalizzazione a una soluzione temporanea, valorizzando il personale educativo e salvaguardando la qualità del servizio pubblico. Difenderemo con fermezza la dignità professionale e l’eccellenza del servizio garantito alla comunità.”

