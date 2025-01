Presentato al CSM l’apparato interforze della Polizia Criminale

Il rafforzamento della collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Magistratura italiana potenzia le capacità di intervento interna e consolida il supporto alle istituzioni internazionali impegnate nella lotta contro la criminalità organizzata.

A tal proposito il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele Grassi, ha incontrato il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Avv. Fabio Pinelli, accompagnato dai magistrati Adele Verde e Carmine Pirozzoli.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione in cui è stato presentato al CSM l’apparato interforze che opera sotto la Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Direzione Investigativa Antimafia e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, e per avviare un dialogo su temi di reciproco interesse, con un focus particolare sul contrasto al crimine transnazionale.

Sotto il momento conclusivo della riunione



DALLA SINERGIA ISTITUZIONALE NUOVE STRATEGIE

L’impegno congiunto tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il sistema giudiziario italiano rafforza la capacità di intervento interno e consolida il sostegno alle istituzioni omologhe di altri Paesi impegnate nella lotta alla criminalità internazionale.

Durante la riunione, particolare attenzione è stata dedicata all’illustrazione delle nuove strategie operative, che prevedono il potenziamento della rete dei Magistrati di collegamento e degli Esperti per la Sicurezza, nonché l’adozione di tecnologie avanzate per migliorare l’efficacia delle operazioni di contrasto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author