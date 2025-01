Cattura in Spagna di tre latitanti napoletani: operazione della Polizia

In un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato e la Policia Nacional, tre latitanti napoletani sono stati arrestati in Spagna in meno di 24 ore. Le catture sono avvenute tra la serata di ieri e il primo pomeriggio di oggi nella città di Marbella, grazie alla stretta collaborazione tra la Squadra Mobile di Napoli, il Servizio Centrale Operativo (SCO) e l’Unita’ Operativa dell’UDYCO della Policia Nacional.

I tre ricercati, legati da vincoli di parentela, sono: Stanislao Marigliano, 67 anni, Michele Sannino, 48 anni, e Ciro Marigliano, 24 anni. Il legame familiare è forte: Stanislao è suocero di Michele e nonno di Ciro. I tre erano ricercati per diversi crimini gravi e avevano trovato rifugio in Spagna per sfuggire a mandati di arresto europei emessi dalle autorità giudiziarie italiane.

I Crimini Compiuti dai Latitanti

• Stanislao Marigliano era ricercato dal mese di aprile per essere stato condannato in via definitiva a 5 anni e 8 mesi dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di ricettazione aggravata dal metodo mafioso.

• Michele Sannino era sotto indagine dal maggio 2023 per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Oltre a questo, si era sottratto a due ordinanze di custodia cautelare per spaccio di droga, traffico di stupefacenti, autoriciclaggio e contrabbando di tabacchi.

• Ciro Marigliano era ricercato dal luglio 2024 per un tentato omicidio avvenuto a Napoli nell’ottobre 2023. L’aggressione era stata compiuta in concorso con il padre Stanislao, il quale risponde anch’egli dello stesso crimine.

L’Indagine e la Collaborazione Internazionale

L’attività investigativa che ha portato alla cattura dei tre latitanti è stata condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia, e ha visto la collaborazione con il Servizio Centrale Operativo e l’unità operativa dell’SCO in Spagna, all’interno dell’UDYCO della Policia Nacional. Grazie a una serie di operazioni di monitoraggio e osservazione, è stato individuato un complesso residenziale a Marbella dove i latitanti risiedevano.

L’Arresto

Nel corso della serata di ieri, dopo un lungo pedinamento nelle strade di Marbella, la Policia Nacional ha arrestato Ciro Marigliano. Successivamente, nel primo pomeriggio di oggi, gli stessi agenti hanno arrestato anche Stanislao Marigliano e Michele Sannino, che stavano cercando di sfuggire alla cattura.

Il Legame con il Clan Formicola-Marigliano

I tre arrestati sono considerati appartenenti al clan Formicola-Marigliano, noto gruppo camorristico attivo nell’area orientale di Napoli. Stanislao Marigliano è sposato con Concetta Formicola, sorella di Gaetano, Bernardo e Ciro Formicola, capi del clan. Gaetano e Bernardo sono stati uccisi in agguati camorristici, mentre Ciro Formicola sta scontando una condanna all’ergastolo.

L’operazione di oggi segna un altro importante passo nella lotta alla criminalità organizzata internazionale, grazie alla stretta cooperazione tra le forze di polizia italiane e spagnole.

