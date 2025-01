Bari, accoltellato per strada a Carbonara: uomo al Di Venere

BARI – Esce di casa e viene accoltellato per strada. È accaduto accaduto in serata a Carbonara di Bari. L’uomo sarebbe strato aggredito mentre era in una delle strade principali del quartiere a est del capoluogo. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno portato l’uomo al pronto soccorso del vicino ospedale Di Venere. La vittima dell’accoltellamento non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri

