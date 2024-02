Taranto-Catania 1-0, ci pensa Michael De Marchi

Al Taranto basta un gol di Michael De Marchi, il primo in rossoblu, per avere la meglio del Catania al termine di un match non bellissimo, molto spezzettato, che ha vissuto di fiammate.

Come quella che all’11’ ha permesso alla squadra di Capuano di realizzare il gol vittoria. Su azione d’angolo, da opportunista De Marchi ha sbrogliato una mischia in area battendo Albertoni. L’ex Padova è tornato a segnare a 493 giorni di distanza.

Dopo la rete, la gara si è innervosita, anche se a collezionare gialli è stato soprattutto il Taranto. Con questo successo, i rossoblu agganciano il Picerno al secondo posto in classifica a quota 49, mentre il Catania resta fermo a 34.

LA CRONACA

⏱️ 90’+5’ Finita.

🔴🔵 90’+4’ Cianci si libera al limite, girata di sinistro che non inquadra la porta, ma mette paura ai suoi ex tifosi.

⏱️ 90’ Sono 5 i minuti di recupero.

🟥🟦 81’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori uno stremato Matera (crampi), al suo posto Fiorani.

🔴🔵 78‘ Catania vicino al gol con l’ex Cianci, che da posizione defilata non trova la porta.

🔴🔵 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Risponde Lucarelli con ben tre cambi: Peralta, Zammarini e Costantino per Cicerelli, Chiricò e Tello.

🟥🟦 72’ SOSTITUZIONE 🔄 altri due cambi per il Taranto: Orlando e Mastromonaco per Fabbro e Valietti.

🔴🔵 70’ Ammonito 🟨 Bouah per comportamento non regolamentare.

🟥🟦 67’ Vannucchi vola a neutralizzare una conclusione di Welbeck dalla distanza. Palla in angolo.

🔴🔵 64’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi anche per il Catania: fuori Sturaro e Celli per Haveri e Bouah.

🟥🟦 59’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio in casa Taranto: Calvano e De Marchi lasciano il campo a Ladinetti e Simeri.

🟥🟦 50’ Taranto ancora pericoloso: sempre su azione d’angolo, le conclusioni di Bifulco prima e Fabbro dopo vengono murate dalla difesa etnea.

🟥🟦 47’ Su azione d’angolo, il Taranto sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Miceli che colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Sulla ribattuta, Ferrara manda sull’esterno della rete.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ Dopo 3 minuti di recupero, Silvia Gasperotti fischia la fine del primo tempo. Il Taranto va al riposo in vantaggio grazie alla rete di De Marchi all’11’. Una volta sotto, il Catania ha provato a reagire, ma solo su palla in attiva e con due conclusioni di Chirico: una fortuita, l’altra dalla bandierina. Sfida molto nervosa: 3 gialli per il Taranto, nessuno per il Catania.

🟥🟦 45’+2’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso.

🟥🟦 37’ Ammonito 🟨 Calvano per gioco falloso su Celli.

🔴🔵 36’ Ancora Chiricò ci prova direttamente da angolo impegnando Vannucchi, poi affrontato in maniera irregolare da Tello.

🔴🔵 34’ Tiro cross nei pressi della bandiera di Chiricò, che mette in difficoltà Vannucchi, costretto a mettere in angolo.

🟥🟦 16’ Ammonito 🟨 Fabbro per gioco falloso su Monaco.

🟥🟦 11’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ DE MARCHI! Da opportunista, l’attaccante rossoblu sbroglia una mischia in area battendo Albertoni. Prima rete rossoblu per De Marchi, che torna a segnare dopo 493 giorni.

🟥🟦 5’ Destro dalla lunga distanza di Calvano, non inquadra la porta.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🔴🔵 CATANIA 1-0

⚽️ RETI: 11’ De Marchi (T)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti (72’ Mastromonaco), Calvano (59’ Ladinetti) , Matera (81’ Fiorani), Ferrara; Fabbro (72’ Orlando), De Marchi (59’ Simeri), Bifulco. Panchina: Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Papaserio, Travaglini, Capone. All. Capuano.

🔴🔵 CATANIA 4231: Albertoni; Castellini, Quaini, Monaco, Celli (64’ Bouah); Sturaro (64’ Haveri), Welbeck; Chiricó (76’ Zammarini) Tello (76’ Costantino), Cicerelli (76’ Peralta); Cianci. Panchina: Furlan, Donato, Curado, Kontek, Ndoj, Chiarella, Marsura. All. Lucarelli.

🟡 ARBITRO: Silvia Gasperotti di Rovereto. Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano ed Edoardo Maria Brunetti di Milano. Quarto ufficiale: Stefano Nicolini di Brescia.

🟨 AMMONITI: Fabbro, Calvano, Ferrara (T); Bouah (C).

📌 NOTE: recuperi 3’/5’. Angoli 4-6

