US Lecce, D’Aversa: “Il calendario non è stato benevolo nei nostri confronti”

Lecce – Mister Roberto D’Aversa alla vigilia della difficilissima sfida contro l’Inter parte dalla scelta del centrale che affiancherà Baschirtto: “Federico è mancato solo per un leggero attacco influenzale ma già oggi ha svolto l’allenamento con la squadra quindi la sua presenza non è in dubbio. Per quanto riguarda chi lo affiancherà ho due alternative e valuterò all’ultimo.” – “L’Inter è una squadra fortissima, il meteo potrebbe incidere in qualche modo perchè il campo pesante potrebbe penalizzare in qualche modo una squadra tecnica come l’Inter”. “Bologna e Torino sono state due partite legate agli episodi dove abbiamo avuto la possibilità di riaprire entrambe le gare. Purtroppo sia col Bologna, che si sta dimostrando una squadra in formissima, che contro il Torino abbiamo avuto occasioni per riaprirle ma non le abbiamo sfruttate”. Il tecnico giallorosso poi sottolinea che il calendario non è stato certamente dalla parte dei suoi ragazzi e che marzo sarà il mese decisivo: “Il calendario non è stato benevolo nei nostri confronti. Dopo la gara di domani contro l’Inter inizierà un mese durante il quale si determinerà la nostra stagione”. Non ci sta poi a rassegnarsi a una sconfitta indolore: “Perdere, anche se contro l’Inter, non è mai indolore. Noi dobbiamo andare in campo decisi a fare la prestazione; poi il risultato può darci ragione o meno ma la prestazione non deve mai venire meno”. Sulle scelte di formazione come sempre abbottonato: “I ragazzi anche oggi si sono allenati al massimo e questa loro propensione mi porta a trascinarmi i soliti dubbi sino all’ultimo momento”.

