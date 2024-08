Taranto, Carabinieri portano in salvo una bambina

TARANTO – Storia a lieto fine quella che è accaduta a Taranto. Protagonisti due Carabinieri in servizio di pattugliamento in città: percorrendo Via Umbria, hanno notato che una madre stava vivendo una situazione di difficoltà con la sua bimba.

I due militari sono intervenuti per capire cosa stesse accadendo ed hanno notato che la piccola aveva urgente bisogno di un medico, a quanto pare per liberare le vie aeree da un corpo estraneo, probabilmente una caramella.

Senza esitare hanno trasportato a sirene spiegate madre e piccola al pronto soccorso del SS Annunziata: qui i medici sono prontamente intervenuti mettendo in salvo la bambina che ora sta bene.

