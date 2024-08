Taranto, schianto sulla Litoranea: un ferito in codice rosso

Violento schianto tra un’auto e una moto nel tardo pomeriggio di lunedì 5 agosto sulla Litoranea Salentina di Taranto, nei pressi di un noto resort. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter ha colpito in pieno una 500 L, con a bordo una famiglia: ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla moto, trasportato all’ospedale SS. Annunziata di Taranto in codice rosso di partenza. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale di Taranto.

